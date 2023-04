Previsioni Meteo Lombardia: instabilità sui rilievi, temperature in calo

MeteoWeb

Giornate velate o irregolarmente nuvolose in Lombardia, con instabilità prevalentemente a ridosso dei rilievi prealpini centro-orientali, in particolare nella giornata di oggi: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani su Alpi in prevalenza poco nuvoloso. Altrove nuvolosità irregolare, a tratti velato.

Precipitazioni: deboli sparse, anche a carattere di breve rovescio. Maggiormente interessati i settori di Pianura e fascia prealpina, meno probabili altrove. Neve oltre 1300 metri circa.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In Pianura minime intorno a 6°C, massime intorno a 16°C.

Zero termico: intorno a 1600 metri, in abbassamento verso sera fino a portarsi attorno ai 1000 metri circa.

Venti: in pianura deboli dai quadranti orientali con rinforzi a tratti; in montagna moderati da nord nordest