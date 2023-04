Roma e Inter oscurano sponsor? Le ultime news

MeteoWeb

(Adnkronos) – Roma e Inter oscurano lo sponsor? Il marchio Digitalbits, secondo alcuni rumors, potrebbe ‘sparire’ dalle maglie di giallorossi e nerazzurri. “Digitalbits foundation ha intrapreso un processo proattivo per la ridefinizione delle partnership che coinvolgeranno il brand Digitalbits nel futuro, in linea con gli obiettivi di sostenibilità economica e di utilizzo della tecnologia blockchain”, afferma in una nota la Fondazione proprietaria del brand Digitalbits, sponsor di maglia di Roma e Inter. Secondo indiscrezioni di stampa, i due club a partire da questa giornata di campionato potrebbero coprire il nome del brand per il mancato incasso di alcune tranche relative alla sponsorizzazione. Nella nota Digitalbits foundation sottolinea che “i contratti di sponsorizzazione riguardanti l’esposizione del brand Digitalbits con le squadre di calcio As Roma e Inter sono stati conclusi con Zytara labs”, all’epoca proprietaria del marchio. “Digitalbits foundation rappresenta la comunità e l’ecosistema che hanno l’obiettivo di promuovere la tecnologia blockchain ed il suo utilizzo”.