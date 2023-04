Rugby: Sei Nazioni femminile, annunciato il XV azzurro che sfiderà il Galles

MeteoWeb

Parma, 27 apr. – (Adnkronos) – Giovanni Raineri, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Femminile, ha ufficializzato la formazione che sabato 29 aprile affronterà il Galles alle 16.30 allo Stadio Lanfranchi di Parma nel match valido per il quinto ed ultimo turno del Tik Tok Women?s Six Nations 2023, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena. Un cambio nel XV titolare rispetto all?ultimo match in Scozia vinto dalle padrone di casa. Triangolo allargato formato da Ostuni Minuzzi, Muzzo e D?Incà con la coppia di centri formata da Rigoni e Sillari. Le chiavi della mediana saranno affidate a Madia e Sara Barattin che guiderà sul campo le sue compagne di squadra con i gradi di capitano.

Terza linea formata da Franco, Locatelli e Tounesi. In seconda linea il duo formato da Duca e Fedrighi, mentre in prima linea partiranno dal primo minuto Gai, Vecchini e Maris. Pronte a subentrare dalla panchina: Stecca, Cassaghi, Pilani ? esordiente – , Gurioli, Ranuccini, Stefan, Stevanin, Capomaggi. ?Vogliamo chiudere il torneo nel migliore dei modi. La partita in Scozia non è stata la nostra migliore prestazione e il nostro obiettivo è quello di regalare ai nostri tifosi ? e a tutto il gruppo ? una vittoria per confermare il buon lavoro svolto durante l?arco del torneo. L?ultima partita di Sara Barattin? Sarà una motivazione in più per centrare un risultato positivo? ha dichiarato Giovanni Raineri. Dirigerà l?incontro Joy Neville.

Questa la formazione che scenderà in campo: 15 Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 23 caps); 14 Aura MUZZO (Villorba Rugby, 35 caps); 13 Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 78 caps); 12 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 65 caps); 11 Alyssa D?INCA? (Villorba Rugby, 15 caps); 10 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 40 caps); 9 Sara BARATTIN (Villorba Rugby, 115 caps) ? capitano; 8 Giada FRANCO (Rugby Colorno, 31 caps); 7 Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 41 caps); 6 Sara TOUNESI (Sale Sharks, 30 caps); 5 Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 38 caps); 4 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 44 caps); 3 Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 90 caps); 2 Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 17 caps); 1 Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 19 caps).