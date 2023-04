Runner ucciso da orso, i genitori: “non si può morire per una corsa in montagna, qualcosa deve cambiare”

MeteoWeb

“L’abbattimento di JJ4 non mi dà indietro mio figlio”. Lo ha ribadito durante la trasmissione “Zona Bianca” su Rete4 Franca Ghirardini, la madre di Andrea Papi, il runner di 26 anni ucciso dall’orsa in un bosco della Val di Sole, aggiungendo comunque “qualcosa deve cambiare, la convivenza è difficile”. “Noi – ha proseguito – viviamo nel bosco“. Andrea – ha sottolineato – percorreva esclusivamente “strade forestali o sentieri tracciati e non si avventurava nel bosco”. “Non si può morire per una corsa in montagna, chiediamo solo giustizia per Andrea“, ha aggiunto il padre, Carlo Papi.