Paura in Russia, imponente eruzione del vulcano Shiveluch: villaggi sommersi dalla cenere | FOTO e VIDEO

Il vulcano Shiveluch, nella penisola russa della Kamchatka, ha generato un’imponente eruzione, emettendo un pennacchio di cenere che ha raggiunto un’altezza di 10 km che potrebbe rappresentare una minaccia per il traffico aereo, ha affermato il Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT). Emettendo un avviso per l’aviazione, gli esperti hanno sottolineato che una “grande nube di cenere” si stava spostando a ovest del vulcano.

Esplosioni di cenere fino a 15 km di altezza potrebbero verificarsi in qualsiasi momento e “l’attività in corso potrebbe colpire gli aerei internazionali e a bassa quota“, è stato precisato. Le scuole sono state chiuse e ai residenti nei villaggi vicini è stato detto di rimanere in casa, ha dichiarato il capo della regione municipale di Ust-Kamchatsky Oleg Bondarenko, secondo l’agenzia di stampa Reuters.

Il funzionario ha affermato che in seguito all’eruzione la nube si è diffusa nelle aree di Klyuchi e Kozyrevsk. Entrambi i villaggi sono distanti più di 70 km, ha riferito Reuters.

Come ha riferito l’ufficio stampa dell’Istituto di vulcanologia e sismologia dell’Accademia russa delle Scienze, diversi villaggi nella parte orientale della penisola, nel distretto di Ust-Kamchatka, sono stati coperti da una nube di cenere. La ricaduta ha formato uno strato che ha già raggiunto 8,5 cm nella località di Klyuchi. A causa dell’eruzione, nei villaggi di Kozyrevsk e di Mayskoye si sono verificate interruzioni dell’elettricità, mentre a Klyuchi ci sono problemi con l’approvvigionamento idrico. Secondo l’ufficio stampa delle autorità della regione di Ust-Kamchatka, diverse squadre di soccorritori si sono diretti nella località di Klyuchi per fornire ai residenti locali mascherine chirurgiche, mentre gli ospedali e gli ambulatori degli insediamenti nella zona colpita operano 24 ore su 24.

Shiveluch, uno dei vulcani più grandi e attivi della Kamchatka, ha registrato circa 60 eruzioni sostanziali negli ultimi 10mila anni, l’ultima delle quali è stata nel 2007. Ha due parti principali, la più piccola delle quali è stata estremamente attiva negli ultimi mesi.

