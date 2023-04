Salvini: “In Cdm 1 maggio sostanziale aumento buste paga e pensioni”

MeteoWeb

Rho (Milano), 22 apr. – (Adnkronos) – ?Il primo maggio faremo un Consiglio dei ministri dove ci sarà un altro sostanzioso e sostanziale aumento delle buste paga e delle pensioni più basse?. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della visita al Salone del Mobile di Milano. ?Sono qua – ha aggiunto – anche per ringraziare gli operatori che anche negli anni bui non hanno mollato, hanno resistito e adesso permettono che Milano e l?Italia tornino al centro dell?attenzione mondiale: sono molto soddisfatto?.

?Il Salone del Mobile è la rappresentazione dell?Italia che vola e dell?Italia che cresce?, ha sottolineato. La manifestazione, giunta alla 61esima edizione, quest?anno ha fatto registrare ?numeri incredibili dall?estero, un numero di espositori quasi da record, una città piena ovunque ed è l?immagine di un?Italia che in questi mesi sta recuperando. Dal mio punto di vista sta recuperando ritardi su infrastrutture e cantieri e la situazione economica sta migliorando?.

PNRR – Quanto al Pnrr, la priorità della Lega è ?spendere tutto ma spendere bene?, ha rimarcato Salvini. ?Sto correndo come un matto da Nord a Sud, anche il 25 aprile e il primo maggio saremo al lavoro per sbloccare cantieri, perché significa lavoro, velocità e sicurezza, quindi soldi da spendere sì entro il 2026, ma da spendere bene perché sono soldi a prestito?, ha aggiunto il vicepremier.

A chi gli chiedeva se si useranno tutti i fondi del Pnrr, il ministro ha risposto: ?Conto di sì, però l?importante è che li usi bene. Non è la lotteria di Capodanno, in cui ho trovato 100 euro e devo spenderli tutti e 100 entro mezzanotte, altrimenti li perdo. Questi sono soldi a prestito, quindi l?importante è spenderli e spenderli bene. Per esempio – ha spiegato – se mi dessero un miliardo in più contro la dispersione idrica, farei partire i cantieri domani mattina?.

SICCITA’ – Salvini ieri ha ricevuto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni la delega a presiedere la cabina di regia sulla crisi idrica che lavorerà a misure per ?accelerare progetti fermi da troppo tempo, quindi dighe e invasi, e per aumentare le risorse per combattere la dispersione idrica, perché quasi la metà dell?acqua che parte da monte non esce dai rubinetti?, ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

?Ci sono anche progetti di desalinizzazione, che stiamo importando da altri Paesi e poi l?aumento di utilizzo in agricoltura di acque depurate. E? qualcosa che si può fare, quindi questi sono gli interventi immediati, oltre che pregare perché il buon Dio faccia piovere – ha aggiunto Salvini – Stiamo recuperando ritardi sull?acqua, stiamo mettendo in sicurezza l?acqua e stiamo investendo miliardi per risparmiare, trattenere e distribuire acqua ai cittadini e agricoltori?.

A chi gli chiedeva se per combattere la crisi idrica servano anche gli investimenti privati, il vicepremier ha risposto: ?Il pubblico deve controllare, pianificare e organizzare, ma senza il contributo dei privati non ce la facciamo, non solo sulla crisi idrica ma anche sull?edilizia, sui cantieri, sul ponte tra Sicilia e il resto d?Europa, quindi il pubblico deve organizzare, pianificare e sveltire. Abbiamo approvato un codice degli appalti che rende più facile e veloce lavorare, se ci sono privati che vogliono investire in Italia sono i benvenuti?.

25 APRILE – A chi gli chiedeva delle polemiche sorte dopo le dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, a proposito dell?antifascismo in Costituzione, Salvini ha risposto: ?Faccio il ministro delle opere pubbliche, mi occupo di futuro, non di commenti che riempiono i giornali. Non mi pagano per commentare, il mio obiettivo è sbloccare i cantieri, creare lavoro e sicurezza?. Per quanto riguarda il 25 aprile, ha fatto sapere Salvini, ?celebrerò la liberazione del nostro Paese, starò un po? in famiglia e lavorerò come lavorerò il primo maggio e come lavoriamo ovunque siamo, perché gli italiani ci pagano per farlo?. Il vicepremier ha evitato di commentare anche le parole del ministro dell?Agricoltura Francesco Lollobrigida sulla ?sostituzione etnica?: ?Mi pagano per lavorare, costruire e sbloccare e fare, non per commentare?.

BERLUSCONI – Poi, a chi gli chiedeva se andrà a trovare il leader di Forza Italia, ricoverato all?ospedale San Raffaele, ha risposto: ?Berlusconi lo sento spessissimo però non voglio disturbare, quindi lo andrò a trovare spero il prima possibile, ma quando sarà bello sereno e bello tranquillo?. ?In questo momento è giusto lasciarlo alla sua famiglia, quindi mi fermo rispettosamente all?uscio di ingresso?, ha concluso.