Schlein, Calderoli: “Esperto armocromia? Daltonico, visti i risultati…”

Milano, 29 apr. – (Adnkronos) – “Non leggo Vogue e disconosco il significato della parola ‘armocromia’. Io non ce l’ho, ma se qualcuno lo usa, devo dire che, visti i risultati, deve aver scelto un daltonico”. Cosi Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega, a Milano.

Il riferimento è alle polemiche, seguite all’intervista rilasciata dalla . “Io Vogue non lo leggo e non posso giudicarlo, ma mi sembra un po’ troppo patinato, con la puzza sotto al naso. E io quelli con la puzza sotto al naso non li sopporto”.