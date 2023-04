Sci di fondo: Pellegrino e Sanfilippo campioni italiani nella sprint a tecnica libera di Dobbiaco

MeteoWeb

Dobbiaco, 1 apr. – (Adnkronos) – Programma modificato per i Campionati Italiani Assoluti di sci di fondo sulla pista di Dobbiaco. Le alte temperature hanno infatti impedito di preparare la pista per le gare sulla distanza originariamente calendarizzate, in questo modo sono state anticipate al sabato le sprint in tecnica libera della Nordic Arena, lungo un anello di poco più di un chilometro, che hanno registrato il dominio di Federico Pellegrino e Federica Sanfilippo, per una doppietta delle Fiamme Oro Moena. Dopo le staffette, è toccato alle gare veloci dare spettacolo alla Nordic Arena Dobbiaco su un anello di neve di poco più di un chilometro.

Il valdostano di Nus, dopo avere registrato il miglior tempo nelle qualifiche, ha controllato agevolmente la situazione anche nelle manches di finale, sino alla run conclusiva, conclusa davanti a Giacomo Gabrielli (Centro Sportivo Esercito) e a Michael Hellweger (Centro Sportivo Carabinieri), mentre Sanfilippo ha approfittato della caduta nelle fasi salienti di Nicole Monsorno che appariva in buona posizione, precedendo sul traguardo Iris De Martin Pinter (Centro Sportivo Carabinieri) e Nadine Laurent (Fiamme Oro Moena).

Assegnati i titoli tricolori anche nella categoria under 23, dove Aksel Artusi (Sporting Club Livigno) ha fatto il vuoto davanti a Matteo Franzoni (Polisportiva Molina di Fiemme) e Teo Galli, suo compagno di club. Fra le donne si è imposta Lucia Isonni (Centro Sportivo Esercito) su Melissa Dandrea (Cortina) e Ylvie Folie (Sesvenna). Domenica 2 aprile ultima giornata degli Assoluti con la disputa delle team sprint in tecnica libera.