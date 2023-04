Shoah: Mattarella giunto ad Auschwitz, il saluto con le sorelle Bucci**

MeteoWeb

Cracovia, 18 apr. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme alla figlia Laura, accompagnato dal viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ha iniziato la sua visita ad Auschwitz, dove ha trovato ad accoglierlo le sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute alla deportazione nel campo di concentramento, e i rappresentanti delle Comunità ebraiche. Il Capo dello Stato, come primo atto, ha deposto una corona di fronte al Muro delle esecuzioni.

Quindi visiterà il Museo insieme alle sorelle Bucci e agli studenti di tre istituti italiani: il Liceo scientifico-classico-scienze umane ‘Leonardo da Vinci’ di Terracina; il Liceo classico ‘Rinaldini’ di Ancona; il liceo Pujati di Sacile.

Successivamente Mattarella si sposterà nell’area del campo di Birkenau, dove parteciperà alla cerimonia di conclusione della Marcia dei vivi, appuntamento che si svolge ogni anno per celebrare le vittime della Shoah il 27esimo giorno di Nissan in base al calendario ebraico, che quest’anno corrisponde al 18 aprile su quello gregoriano.