Siccità: la Spagna chiede all’Ue fondi di emergenza per sostenere gli agricoltori

Il Ministro dell’Agricoltura della Spagna, Luis Planas, ha inviato una lettera alla Commissione europea, chiedendo lo sblocco di aiuti straordinari per sostenere gli agricoltori iberici colpiti dalla grave siccità in corso. “Ho chiesto al Commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski l’attivazione della riserva di crisi della politica agricola comune”, ha detto Planas in una conferenza stampa, “e la possibilità per le regioni di utilizzare i fondi non ancora adoperati del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale”.

“C’è la siccità, ci sono le alte temperature, ma sono molto più accentuate nel caso della Penisola Iberica“, ha aggiunto Planas a seguito di una riunione del Consiglio dei Ministri, descrivendo l’erogazione di assistenza finanziaria urgente come “della massima importanza“. Il Ministro spagnolo ha aggiunto che spera di ottenere risposte da Bruxelles “in tempi brevi”, pur comprendendo che “c’è bisogno di tempo” per decisioni di carattere europeo.