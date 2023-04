MeteoWeb

Roma, 21 apr. – (Adnkronos) – L’agenzia S&P ha confermato il rating BBB sull’Italia e ha mantenuto l’outlook stabile, sottolineando come la crescita economica del nostro paese rallenterà nel 2023 a +0,4% per via dell’inflazione elevata e dell’inasprimento delle condizioni del credito. S&P stima che il Pil italiano accelererà a +1,0% nel 2024.