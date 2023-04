Spezia-Lazio 0-3: gol di Immobile, Felipe Anderson e Marcos Antonio

MeteoWeb

(Adnkronos) – La Lazio vince 3-0 sul campo dello Spezia nell’anticipo della 30esima giornata della Serie A 2022-2023 e consolida il secondo posto in classifica. La formazione di Sarri sale a 61 punti. Lo Spezia rimane a 26 punti e rischia di essere totalmente risucchiato nella lotta per evitare la retrocessione.

La Lazio sblocca il risultato al 36′ con il rigore che Immobile trasforma per l’1-0 dopo il fallo di Ampadu su Felipe Anderson. E’ lo stesso Felipe Anderson a firmare il 2-0 in avvio di ripresa con un tocco ravvicinato al 52′. Lo Spezia rimane in 10 nel finale per l’espulsione di Ampadu e la Lazio cala il tris nel finale. Marcos Antonio vola per metà campo, inseguito invano dai difensori liguri: dribbling ai danni del portiere e palla depositata in rete per il 3-0.