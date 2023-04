Sudan: avvocato deposto Presidente ‘Al-Bashir in luogo sicuro sotto controllo Esercito’

MeteoWeb

Khartum, 26 apr. (Adnkronos) – Il deposto presidente sudanese Omar Al-Bashir “si trova al sicuro” in mano all?Esercito in un luogo che “non può essere divulgato per timore che possa essere attaccato dalle Forze di supporto rapido (Rsf)”, che accusano i capi delle Forze armate di voler reinstallare il vecchio regime islamista. Lo afferma Shieck al-Nazir, avvocato dell?ex presidente, in una dichiarazione rilasciata ad Al-Jazeera, sostenendo che “il carcere di Kober non è più sicuro alla luce dei continui scontri nella capitale e nei suoi sobborghi”.