Sudan: continuano gli scontri nonostante l’annuncio della tregua

Khartoum, 21 apr. (Adnkronos) – Bombardamenti sono stati segnalati in diverse aree di Khartoum dopo l’inizio del cessate il fuoco, alle 6 di questa mattina. Numerose le segnalazioni di violenze dopo l’entrata in vigore del cessato il fuoco annunciato dalle Forze paramilitari di supporto rapido del Sudan (RSF), che avevano annunciato una tregua di 72 ore per motivi umanitari.

“La tregua coincide con il benedetto Eid Al-Fitr per aprire corridoi umanitari per evacuare i cittadini e dare loro l’opportunità di salutare le loro famiglie”, aveva scritto l’RSF in un comunicato a cui non sono seguiti commenti immediati da parte dell’esercito sudanese.

Sia il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che il segretario di Stato americano, Antony Blinken, avevano chiesto separatamente un cessate il fuoco di ?almeno? tre giorni per celebrare l’Eid al-Fitr nel Paese a maggioranza musulmana. Il Comitato centrale dei medici del Sudan ha dichiarato in un comunicato: ?Nella notte di Eid al-Fitr, diverse aree di Khartoum sono state bombardate e sono ancora esposte a bombardamenti e scontri tra le forze armate e le RSF.