La Svizzera ritira tutte le raccomandazioni sulla vaccinazione Covid

Tutte le raccomandazioni sulla vaccinazione Covid sono state ritirate in Svizzera, i medici possono somministrare i controversi vaccini solo in singoli casi a determinate condizioni, ma poi si assumono il rischio di responsabilità per danni da vaccinazione. L’Ufficio federale della sanità pubblica (BAG) e la Commissione federale per le questioni di vaccinazione (EKIF) affermano nella loro raccomandazione di vaccinazione: “In linea di principio, l’UFSP e l’EKIF non formuleranno una raccomandazione per la vaccinazione contro il Covid-19 nella primavera/estate 2023 a causa della prevista bassa circolazione del virus e dell’elevato livello di immunità nella popolazione.”

La vaccinazione è possibile per le persone particolarmente a rischio sotto i16 anni di età se il medico curante la ritiene clinicamente indicata nella rispettiva situazione epidemiologica nel singolo caso, è prevedibile una protezione temporaneamente maggiore contro malattie gravi e l’ultima dose di vaccinazione almeno 6 mesi fa. Tuttavia, qui non viene esplicitamente fornita alcuna raccomandazione di vaccinazione per i pazienti a rischio.

Di seguito si discuterà del fatto che l’efficacia delle vaccinazioni contro le attuali varianti è ridotta e di breve durata, soprattutto per le persone a rischio. L’adattamento del vaccino a mRNA non è riuscito a tenere il passo con lo sviluppo delle varianti. Le raccomandazioni del BAG potrebbero cambiare se ci fosse una nuova ondata di focolai, ma anche allora, secondo il documento, le vaccinazioni non sono più raccomandate per le persone di età inferiore ai 65 anni.

Nessun rapporto rischio-beneficio positivo

Piccanti anche le osservazioni sui “Sintomi avversi da vaccinazione” (UIE): Allo stato attuale delle conoscenze, il rischio di UIE grave con una vaccinazione consigliata è molto inferiore al rischio di una complicanza da Covid-19, da cui la vaccinazione protegge. Il beneficio della vaccinazione somministrata secondo la raccomandazione supera quindi i possibili rischi.

Nel caso della non raccomandazione valida, ciò significa essenzialmente che non esiste più un rapporto rischio-beneficio positivo per nessuna vaccinazione Covid. Il risarcimento da parte della Confederazione alle persone ferite per danni da vaccinazione può essere preso in considerazione per le vaccinazioni solo se sono state ufficialmente raccomandate o ordinate (cfr. art. 64 EpG).

Tuttavia, il governo federale è intervenuto solo se il danno non è stato coperto dal produttore del vaccino, dalla persona che vaccina o da una compagnia di assicurazioni. La persona che vaccina – cioè generalmente il medico – può essere ritenuta responsabile se ha violato il dovere di diligenza. In questo contesto, si precisa che per la vaccinazione Covid valgono le stesse regole in materia di informazione del paziente valide per tutte le altre vaccinazioni.

Rischi ed effetti collaterali

Sta di fatto, però, che è probabile che pochissimi medici abbiano informato correttamente i propri pazienti su tutti i rischi e gli effetti collaterali e sulla limitata efficacia delle vaccinazioni anti-Covid. Va discusso l’uso off-label dei vaccini (non insolito per le vaccinazioni Covid, ad esempio i vaccini bivalenti a mRNA in Svizzera non sono approvati come prima vaccinazione, non come richiamo per le persone di età inferiore ai 18 anni e non come quinta vaccinazione) diventare. Per i medici, la giustificazione delle vaccinazioni sta diventando più difficile a causa delle raccomandazioni modificate, secondo un documento BAG sulle questioni di responsabilità:

Se il medico curante basa la sua scelta o prescrizione sulle raccomandazioni vaccinali del BAG, può dimostrare di aver osservato le regole riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche e di aver quindi adempiuto all’obbligo di cura previsto dal legge sui medicinali. Il ” Weltwoche ” riferisce che d’ora in poi i medici devono essere responsabili della vaccinazione, il che significa che è probabile che la loro disponibilità a vaccinare diminuisca in modo significativo.