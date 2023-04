Taiwan: “3 navi da guerra e un elicottero cinese intorno all’isola”

MeteoWeb

Taipei, 6 apr. (Adnkronos) – Almeno “un velivolo e tre unità navali della Marina dell’Esercito popolare di liberazione” intorno a Taiwan, isola di fatto indipendente che la Cina considera come “parte inalienabile” del suo territorio e per la quale vuole la “riunificazione”. A riferirlo via Twitter è il ministero della Difesa di Taipei, precisando che “le Forze Armate hanno monitorato la situazione e ordinato” ad aeronautica, “unità della Marina e sistemi missilistici terrestri di rispondere a queste attività”. “Uno dei velivoli individuati, un elicottero antisommergibile Ka-28 Asw – aggiungono da Taipei – è entrato nella zona di difesa aerea nel sudovest” dell’isola. Le notizie arrivano dopo l’incontro delle scorse ore in California tra lo speaker Kevin McCarthy e la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, criticato con forza da Pechino.