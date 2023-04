Taiwan: Cina sanziona personalità Usa collegate a visita presidente Tsai Ing-wen

MeteoWeb

Pechino, 7 apr. (Adnkronos) – La Cina ha imposto sanzioni a personalità statunitensi collegate alla visita del presidente di Taiwan negli Stati Uniti, nonché ulteriori restrizioni all’ambasciatore de facto di Taiwan negli Stati Uniti. Le sanzioni hanno preso di mira la biblioteca Ronald Reagan, che ha ospitato l’incontro tra la presidente Tsai Ing-wen e lo speaker americano Kevin McCarthy, e l’Hudson Institute, che ha ospitato Tsai a New York e le ha consegnato un premio.

Sono stati elencati quattro cittadini statunitensi, tra cui il presidente e direttore dell’Hudson Institute, e l’attuale capo ed ex direttore della Fondazione Reagan. Una seconda tornata di sanzioni è stata indirizzata anche contro Hsiao Bi-khim, l’ambasciatore de facto di Taiwan negli Stati Uniti. Le sanzioni arrivano dopo che Tsai ha incontrato lo speaker della Camera degli Stati Uniti a Los Angeles. Vietano ai sanzionati e ai loro familiari di entrare in Cina, a Hong Kong e a Macao, secondo quanto riferito dai media statali. Proibiscono inoltre agli investitori e alle imprese collegate a queste personalità di cooperare con organizzazioni e individui cinesi.