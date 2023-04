Tennis: Sinner ko in finale 7-5, 6-3, Medvedev trionfa a Miami (2)

MeteoWeb

(Adnkronos) – Sinner non riesce a sfatare il tabù russo e per la sesta volta in carriera perde contro Medvedev. Una finale condizionata dai problemi fisici per l’altoatesino, arrivato al match decisivo affaticato e sulle gambe. Il vincitore dello Us Open 2021 ha comandato gli scambi sin dalle prime battute, archiviando la pratica in due set. Per Medvedev si tratta del quinto Masters 1000 in carriera e il quarto titolo dell’anno solare dopo Rotterdam, Doha e Dubai. Applausi per Sinner che da lunedì tornerà nella top 10 del ranking ATP, al numero 9 del mondo.