Terremoto Molise, proseguono le verifiche sugli edifici: riscontrati danni lievi

Continuano le verifiche dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.6 avvenuta in Molise alle 23:52 minuti del 28 marzo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti su richiesta di cittadini per segnalazione di crepe in immobili a Campobasso, Montagano e Ripalimosani. Oggi sono stati controllati 10 immobili: riscontrati danni lievi in alcuni edifici nei centri storici.