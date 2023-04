Terremoto, raffica di scosse in tutt’Italia: le più forti al Sud, tra Sicilia e Malta

MeteoWeb

Una raffica di terremoti ha colpito l’Italia nelle ultime ore. Dopo la scossa di magnitudo 4.4 che alle 14:06 di ieri ha colpito Catania, provocando panico ed evacuazioni nella città etnea, si sono verificate nuove scosse sismiche un po’ in tutt’Italia, da Nord a Sud. La più forte, di magnitudo 5.5, ha colpito il Canale di Sicilia alle 00:19 della notte, con epicentro tra Malta e la Libia. Anche questa scossa è stata distintamente avvertita in Sicilia e fa parte dell’intenso sciame sismico che da Gennaio sta interessando la zona del rift del Canale di Sicilia, con centinaia di scosse culminate in quella di magnitudo 5.6 del 24 gennaio, la più forte in assoluto. La scossa odierna ha sfiorato quel tipo di magnitudo.

Altre scosse minori stanno interessando varie zone del Paese. Alle 05:24 una scossa di magnitudo 1.7 ha colpito Pozzuoli, ai Campi Flegrei, dove c’è preoccupazione per il fenomeno del bradisismo che sta provocando numerose scosse da mesi. Abbiamo poi un piccolo sciame sismico nel mare Adriatico centro/settentrionale, al largo di Pesaro e Fano lungo il litorale marchigiano. La scossa più forte è stata di magnitudo 2.5 alle 06:00 del mattino. Ancora più a Nord, in Alto Adige, alle 07:23 di stamani una scossa di magnitudo 2.0 ha colpito le montagne tra Lazfons e San Martino, con un risentimento sismico fino a valle, in modo particolare a Chiusa.

Altre scosse minori si stanno verificando in tutt’Italia, dall’Umbria alla Calabria, ma con magnitudo in questi casi molto lievi al punto che vengono soltanto registrate dagli strumenti di monitoraggio ma non sono avvertite dalla popolazione.