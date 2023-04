Terzo polo: Boschi (Iv), ‘noi siamo pronti, Calenda ha cambiato idea all’improvviso’

MeteoWeb

Roma, 12 apr (Adnkronos) – E’ divorzio tra Iv e Calenda? “Così pare anche se per tutti noi è stato un fulmine a ciel sereno. Nessuno si capacita del perché Calenda abbia cambiato idea, all?improvviso. Le garantisco che ieri mattina anche i colleghi di Azione erano stupiti. Spero che la saggezza prevalga: il progetto del Terzo polo serve al Paese. Chi lo farà saltare si prende una bella responsabilità”. Lo dice Maria Elena Boschi al ‘Corriere della sera’.

“Per noi non cambia nulla. Le regole le ha dettate Calenda, a noi va bene giocare con quelle. Purché sia un gioco libero e democratico. Noi siamo pronti a partire”, spiega l’esponente di Iv.

“Renzi stavolta non c?entra niente. Si è messo da parte con umiltà, caratteristica che pure non è la più renziana. Ma oltre che fargli fare un passo indietro cosa puoi chiedere a Renzi? Calenda deve mettersi d?accordo su che cosa vuole: se è il congresso democratico, lo avrà. Se vuole una federazione, l?avrà. Se vuole far saltare tutto, nessuno potrà fermarlo. Ma agli occhi degli elettori il responsabile sarà soltanto lui”, dice Boschi.