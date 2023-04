Terzo polo: Calenda, ‘regionali per noi un inferno ma avanti con nostra offerta politica’

MeteoWeb

Roma, 5 apr (Adnkronos) – “Abbiamo costruito un partito 6 mesi fa dal nulla e abbiamo preso l’8%, un grande risultato. Poi le elezioni regionali per noi sono un inferno, con il turno unico, un voto molto strutturato, non voglio dire clientelare. E’ un voto di opinione che non ci premia. Ma noi faremo sempre le nostre proposte al governo, come diceva Einaudi il punto dell’opposizione deve essere avere almeno un emendamento approvato, incidere, non stare sempre in piazza. Questa è la nostra offerta politica, poi sta agli italiani decidere”. Lo ha detto Carlo Calenda a TgCom24.