Terzo Polo: Faraone, ‘primarie per selezione leader’

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Il coinvolgimento dei cittadini attraverso uno strumento come le primarie può essere utile nella costruzione di un terzo polo, fuori dal bipolarismo muscolare”. Lo ha detto Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva, in un?intervista a Rainews.

?Se abbiamo commesso un errore è stato quello di immaginare il Terzo Polo come una forza da laboratorio che si costruiva in una stanza in cui alcuni dirigenti si riunivano e tracciavano un percorso. Mi convince molto di più un percorso che parta dal basso e coinvolga i cittadini, magari anche con delle primarie per selezionare il leader. Immagino delle primarie aperte a tutte le forze politiche riformiste, popolari, liberali, alternative a sovranisti e populisti. Ma anche tutti quelli che ritengono indispensabile il coinvolgimento dei cittadini. Non si parte dal leader e poi si costruisce una forza politica. Una forza politica che duri nel tempo, a prescindere dai suoi leader, può essere costruita solo se c?è un popolo che la sostiene?, ha concluso.