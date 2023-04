Terzo Polo: Scalfarotto, ‘responsabilità trattativa è di chi la conduce’

MeteoWeb

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Calenda dice oggi su Repubblica che lui non si è fatto fregare perché sa ?come si negozia nel business?. Sarà, ma io che ho lavorato per 12 anni e in tre paesi diversi per una multinazionale americana, da quelle parti ho imparato per prima cosa che le trattative possono anche essere durissime ma si interrompono un millimetro prima della rottura, non un millimetro dopo”. Così Ivan Scalfarotto di Iv su twitter.

“E ho imparato anche che la responsabilità di portare a casa un progetto sta in primo luogo sul capo: se un team fallisce a un passo dalla chiusura, il fallimento è in primo luogo del capo. Un dirigente di vertice chiude il deal, non fa saltare il tavolo. Nel business dove lavoravo io, insomma, un capo come Carlo Calenda sarebbe stato accompagnato velocemente alla porta?.