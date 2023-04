MeteoWeb

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Sul dossier Tim “occorre attendere la conclusione delle procedure di valutazione delle offerte presentate da alcuni operatori finanziari, il governo non interviene, osserva che non ci siano situazioni che mettano a rischio l’interesse nazionale”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in un’intervista a ‘Milano Finanza’.