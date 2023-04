Trump incriminato, countdown per l’udienza a Manhattan

MeteoWeb

Washington, 2 apr. (Adnkronos) – L’ex presidente Usa Donald Trump prenderà la parola dal suo resort di Mar-a-Lago martedì sera dopo l’attesa udienza in tribunale a Manhattan lo stesso giorno. A riferirlo è The Hill, precisando che l’ex presidente dovrebbe parlare da Mar-a-Lago intorno alle 20.15 ora locale. .

L’ex procuratore distrettuale di Manhattan Cy Vance, che in passato ha indagato su Trump, ha detto che le dichiarazioni dell’ex inquilino della Casa Bianca sull’attuale procuratore distrettuale Alvin Bragg – che lo ha incriminato – hanno il potenziale di rafforzare il caso giuridico a suo carico.

“Devo dire che sono stato disturbato nel sentire l’ex presidente parlare nel modo in cui ha parlato del procuratore distrettuale Bragg e persino del tribunale la scorsa settimana”, ha affermato Vance domenica in un’intervista a ‘Meet The Press’ della Nbc.

“Penso che se fossi il suo avvocato – e, credetemi, nessuno ha chiamato per chiedere il mio consiglio – mi preoccuperei di non commettere qualche altro reato come l’ostruzione dell’amministrazione governativa, che consiste nell’interferire con – attraverso minaccia o altro – l’operazione del governo”.