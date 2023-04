Ucraina: ambasciatore russo, ‘forse è il momento di ridurre giornalisti Usa in Russia’

MeteoWeb

Washington, 14 apr. (Adnkronos) – L’ambasciatore russo negli Stati Uniti ha suggerito che “potrebbe essere il momento di ridurre il numero di giornalisti statunitensi in Russia”. Parlando in televisione russa dell’arresto del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, Anatoly Antonov ha affermato che “gli americani ci hanno minacciato di misure di ritorsione se non rilasciamo Gershkovich nel prossimo futuro. Vedremo come si comporteranno”.