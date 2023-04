Ucraina: Bild, Zelensky potrebbe andare in Germania a maggio (2)

MeteoWeb

(Adnkronos/Dpa) – L’assegnazione del Premio Carlo Magno, che premia gli sforzi a favore dell’unificazione europea, si svolgerà nella sala dell’incoronazione del municipio di Aquisgrana il 14 maggio.

Gli organizzatori del premio si stanno preparando ad accogliere Zelensky, ha riferito la città di Aquisgrana poco prima di Pasqua. Tuttavia, la partecipazione del presidente ucraino dipenderà “fortemente dalla situazione della guerra in quel momento e dalla conseguenti condizioni di sicurezza”.

Se Zelensky non potrà partecipare di persona, si collegherà tramite video, hanno detto gli organizzatori, aggiungendo che anche questa opzione è in corso di pianificazione.