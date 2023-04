Ucraina: Isw, ‘Russia potrebbe utilizzare arresto giornalista Wp come leva per concessioni’

MeteoWeb

Washington, 14 apr.(Adnkronos) – Gli analisti dell’Institute for the Study of War (ISW) suggeriscono che il Cremlino tenterà di utilizzare l’arresto del giornalista del Wall Street Journal Evan Hershkovich per ottenere concessioni dagli Stati Uniti. Secondo il think tank americano, Vladimir Putin avrebbe approvato personalmente l’arresto del giornalista e il coinvolgimento nella decisione del presidente russo potrebbe indicare che il Cremlino cercherà di utilizzare l’arredto come leva per ottenere concessioni dagli Stati Uniti”.