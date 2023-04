Ucraina, Kiev: “Russia sta distruggendo Bakhmut”

MeteoWeb

Kiev, 18 apr. (Adnkronos) – Le forze della Russia stanno intensificando gli attacchi contro Bakhmut, sia per mezzo dell’artiglieria pesante che attraverso attacchi aerei. Ad affermarlo il generale dell’esercito ucraino Oleksandr Syrskyi, aggiungendo che i raid di Mosca “stanno distruggendo la città”.

Il generale ha inoltre sottolineato che la Russia insiste nel tentativo di conquistare Bakhmut “a ogni costo”, anche se ha subito perdite significative nelle battaglie per la città.

Su Twitter il ministero della Difesa britannico, nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in Ucraina, fa sapere dal canto suo che “pesanti combattimenti proseguono lungo la linea del fronte del Donbass. Esiste la concreta possibilità che la Russia abbia ridotto il numero delle truppe e stia diminuendo l’azione offensiva intorno a Donetsk, molto probabilmente per deviare le risorse verso Bakhmut”.

“A Bakhmut – prosegue l’intelligence di Londra – le forze del ministero della Difesa russo e del Gruppo Wagner continuano, lentamente, a fare progressi. La linea del fronte nel centro della città segue in gran parte la linea ferroviaria. Qualsiasi importante ritiro delle unità russe o ucraine intorno a Bakhmut è diventata una questione critica, con l’Ucraina che vuole liberare una forza offensiva mentre la Russia probabilmente aspira a ricostituire una riserva operativa”.