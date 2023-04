Ucraina: Meloni a imprese, ‘non abbiate paura di scommettere su vittoria Kiev’

MeteoWeb

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Agli imprenditori italiani voglio dire: non abbiate paura. Non abbiate paura di investire, non abbiate paura di costruire, di ricostruire, non abbiate paura di saper guardare oltre i difficili mesi che stiamo attraversando, non abbiate paura di scommettere sulla vittoria dell’Ucraina e sulla sua integrazione nell’Ue”, un’integrazione che “noi sosterremo con forza”, e che si fonda su “una aspirazione sacrosanta di chi difende oggi, con la vita, anche la nostra libertà”. L’ingresso di Kiev in Europa “è un’occasione per tutti noi di crescere e allargare” l’Ue. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina.