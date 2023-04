Ucraina, Russia: “Occidente isterico per armi nucleari in Bielorussia”

MeteoWeb

Mosca, 9 apr. (Adnkronos) – “L’Occidente non ricorda le armi nucleari statunitensi in Europa, ma risponde istericamente alle intenzioni della Russia di”. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov in un’intervista al canale televisivo Rossiya 24.

Da parte sua, Kiev ha fatto sapere che con Bielorussia e Russia. “È in corso l’espansione del sistema di barriere ingegneristiche nelle aree confinanti con la Bielorussia e la Russia”, ha spiegato Nayev, aggiungendo che si stanno creando campi minati “in aree accessibili ai carri armati”. Il generale ha precisato che più di 6mila mine sono state posizionate la scorsa settimana e che i soldati ucraini stanno lavorando “24 ore su 24, nonostante le condizioni meteorologiche”.

INTELLIGENCE BRITANNICA – La scelta del ministro dell’Interno russo Vladimir Kolokoltsev – il 5 aprile alla sessione plenaria del Consiglio di sicurezza russo presieduta dal presidente Vladimir Putin – di discutere la ricostruzione, l’applicazione della legge e l’ordine pubblico nelle aree illegalmente annesse dell’Ucraina “è probabilmente un tentativo del Cremlino di ritrarre la situazione in quei territori come normalizzata”. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica nel suo rapporto quotidiano sulla guerra in Ucraina.

Secondo il ministero della Difesa di Londra, “in realtà, gran parte di queste aree sono ancora zone di combattimento attive, soggette ad attacchi partigiani, e con un accesso estremamente limitato ai servizi di base per molti cittadini”.

L’AVANZATA RUSSA – Le forze russe stanno usando l’artiglieria per compensare le loro ridotte capacità offensive. Lo scrive L’Institute for the Study of War (ISW), spiegando che ieri fonti sia ucraine che russe hanno parlato del “rallentamento delle operazioni offensive di Mosca lungo l’intera linea del fronte, confermando la valutazione di Isw secondo cui l’offensiva russa complessiva si sta avvicinando al culmine”.

“I dati raccolti e analizzati – scrivono gli analisti del think thank Usa nel loro aggiornamento sulla guerra in Ucraina – indicano che l’uso dell’artiglieria riflette il fatto che le forze russe intendano compensare in questo modo le loro ridotte capacità offensive”. E aggiungono anche che le truppe ucraine “sono più precise nella scelta dei bersagli, ma probabilmente traggono anche vantaggio dall’essere sulla difensiva nella maggior parte delle aree”.

I BOMBARDAMENTI – Le forze russe hanno bombardato la città di Druzhkivka nella regione di Donetsk. In seguito al bombardamento ci sarebbero due civili. Lo riferiscono il capo dell’Ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak su Telegram e il portavoce dell’Ufficio del Procuratore regionale di Donetsk Anastasia Medvedeva in un commento a Suspilne. I due feriti sarebbero una donna di 56 anni e un uomo di 60 anni.