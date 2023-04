Ucraina: stato maggiore Kiev, ‘respinti 72 attacchi in 24 ore’

MeteoWeb

Kiev, 12 apr. (Adnkronos) – Nonostante le numerose perdite di soldati e di equipaggiamento, l’esercito russo non rinuncia a condurre una guerra di aggressione e continua ad avanzare in quattro direzioni. Lo afferma lo stato maggiore delle forze armate ucraine, precisando che “il nemico continua a concentrare i suoi sforzi principali sulla conduzione di azioni offensive nelle direzioni Lyman, Bakhmut, Avdiiv e Marin. Il giorno scorso, i nostri difensori hanno respinto 72 attacchi nemici nelle direzioni indicate”, hanno detto i militari.

Nelle ultime 24 ore, il nemico ha lanciato 1 missile e 21 attacchi aerei, 33 razzi contro le posizioni delle nostre truppe e le infrastrutture civili. “La Federazione Russa continua a ignorare le leggi e le consuetudini della guerra, quindi la probabilità di lanciare attacchi missilistici e aerei continuerà ad essere alta in tutto il territorio dell’Ucraina”, ha aggiunto lo Stato Maggiore.