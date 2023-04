MeteoWeb

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Se l?Europa sceglie un italiano come proprio inviato speciale è senz?altro una buona notizia per il Sistema Paese. A meno che non vogliamo esportare ancora una volta le nostre piccole beghe a livello comunitario. Buon lavoro al nostro ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio?. Lo dice Pier Ferdinando Casini in una nota.