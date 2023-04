Usa 2024, Biden ufficializza candidatura: ecco le date chiave fino al voto

MeteoWeb

Washington, 25 apr. (Adnkronos) – Con l’ufficialità dellaalle presidenziali del 2024, si apre la ‘maratona’ che porterà alle elezioni che a novembre del prossimo anno eleggeranno il 47mo presidente degli Stati Uniti. Di seguito le date chiave che scandiranno la strada fino alle urne.

– Agosto 2023: Fox News ospita il primo dibattito tra i candidati del Partito Repubblicano. Non è chiaro se parteciperà il favorito alla nomination, l’ex presidente Donald Trump.

22 Gennaio 2024: Si tiene il primo caucus dei repubblicani in Iowa.

3 Febbraio 2024: Iniziano le primarie del Partito Democratico in South Carolina.

5 Marzo 2024: E’ il giorno del Super Tuesday. In molti Stati si tengono le primarie. Ci si aspetta che emerga una chiara indicazione su quali saranno i candidati alla Casa Bianca dei due partiti.

15 Luglio 2024: A Milwaukee, in Wisconsin, si tiene la convention nazionale repubblicana che ufficializzerà il candidato del Gop.

19 Agosto 2024: A Chicago, in Illinois, è la volta della convention democratica.

Autunno 2024: Sono i mesi della campagna elettorale e dei dibattiti in tv.

5 Novembre 2024: Election day.

6 Gennaio 2025: Il Congresso certifica la vittoria elettorale di uno dei due candidati.

20 Gennaio 2025: Inauguration day, con l’insediamento ufficiale del nuovo presidente alla Casa Bianca.