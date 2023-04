Usa: Trump, ‘non c’era nessun caso e ho un giudice che mi odia’

MeteoWeb

Washington, 5 apr. (Adnkronos) – “Sapeva che non c’era nessun caso. Ecco perché la scorsa settimana ha ritardato di un mese e poi l’ha immediatamente ripreso e ha lanciato questa ridicola accusa”. Lo ha detto Donald Trump alla fine del suo intervento a Mar-a-Lago di fronte a una folla di sostenitori, dopo la sua incriminazione a New York, riferendosi al procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg e alle accuse mosse contro di lui. Nel suo discorso, l’ex presidente americano non ha risparmiato nemmeno Juan Merchan, il giudice della Corte Suprema di New York che presiede il processo contro di lui per il caso Stormy Daniels: “Ho un giudice che odia”, ha detto Trump.