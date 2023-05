1 maggio: Ciriani, ‘governo taglia tasse su lavoro e sinistra lo attacca’

MeteoWeb

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – ?Nel Cdm di questa mattina il governo Meloni ha impresso una svolta alle politiche sul fisco e sul lavoro. Lo abbiamo fatto oggi, primo maggio, perché per noi è importante dare segnali concreti. Non ci interessano gli annunci ma puntiamo ai fatti: riduciamo ancora il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti con redditi più bassi, questo si traduce in più soldi in busta paga. Superiamo il reddito di cittadinanza: incentiviamo la ricerca del lavoro per chi è occupabile e sosteniamo chi invece non può lavorare. Ma mentre noi siamo impegnati a dare risposte serie, la sinistra, arroccata nella sua roccaforte ideologica, non sa fare altro che attaccare scompostamente ed incomprensibilmente un governo che continua ad abbassare le tasse sul lavoro e a stare sempre e solo dalla parte degli italiani?. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento.