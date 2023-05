1 maggio: Durigon (Lega), ‘Cgil e Pd contro futuro Paese’

MeteoWeb

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – ?Mentre la Lega e l?esecutivo di centrodestra sono concentrati sulle necessità degli italiani, lavorando al taglio delle tasse e allo sblocco delle opere per velocizzare gli interventi su tutto il territorio nazionale e rilanciare il Paese, Landini e Schlein pensano soltanto a cantare e all’armocromia per la copertina di Vogue. Spiace constatare che, ancora una volta, con la solita propaganda lontana dai reali bisogni dei cittadini, Cgil e Pd dimostrano di non avere a cuore il futuro dell?Italia?. Così in una nota Claudio Durigon, senatore della Lega e sottosegretario al Lavoro.