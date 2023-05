Le acrobazie dei delfini tra Punta Campanella e Capri | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

I delfini hanno regalato spettacolo con le loro acrobazie tra Punta Campanella e Capri. Ieri, durante il corso di fotoidentificazione dei cetacei che l’Area Marina Protetta Punta Campanella ha organizzato in questi giorni, gli avvistamenti dai mezzi dell’Amp sono stati più di uno a Massa Lubrense. Il corso, tenuto dagli esperti dell’associazione croata Blue World Institute, è stato seguito dallo staff del Parco Marino e dell’Università di Siena, tutti partner del progetto LifeDelfi, cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato dall’Irbim Cnr.

L’obiettivo del corso è imparare a riconoscere, attraverso le foto, le diverse specie di delfini, i singoli individui, censire le popolazioni che si trovano in zona e i periodi di maggiore presenza, in modo da controllare le interazioni con il mondo della pesca e ridurre le catture e gli incidenti involontari. Il progetto LifeDelfi è attivo da circa 3 anni, anche a Punta Campanella. Il Parco Marino della costiera ha già realizzato molte azioni del progetto, come fornire ai pescatori dissuasori sonori e visivi per tenere lontani i delfini dalle reti, distribuire strumenti di pesca meno impattanti come le nasse trapula e organizzare corsi di Dolphin watching, oltre che incontri informativi con i pescatori. L’obiettivo del progetto è rendere possibile e meno problematica la convivenza tra delfini e pescatori, in modo da evitare catture accidentali e danni sia per gli animali che per la piccola pesca artigianale.

Foto



/