Alluvione Ravenna: evacuazioni anche a Lugo di Romagna | FOTO

MeteoWeb

“Dopo aver passato la notte a monitorare il livello dei nostri fiumi la situazione del Santerno a Cà di Lugo ci impone di intervenire per precauzione. Per questo motivo ho appena firmato un’ordinanza di evacuazione per la popolazione che abita sulla parte sinistra di via Bastia. Per il momento è interessata un’abitazione ma stiamo monitorando con attenzione e Polizia locale e Protezione Civile sono sul posto“: lo ha affermato il sindaco di Lugo di Romagna, Davide Ranalli, in considerazione dell’ondata di maltempo che ha travolto il Ravennate. “Abbiamo allestito il punto di accoglienza per la popolazione al Palazzetto dello Sport di via Sabin. Con l’assessora Veronica Valmori e il nostro dirigente Fabio Minghini sono nei luoghi dove la piena dei fiumi sta transitando“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: