Ambientalismo estremo, Battaglia: “ha causato più morti del terrorismo”

Il professore Franco Battaglia è catanese e ha conseguito in Italia la laurea in Chimica. In USA, presso l’University of Rochester (Rochester, N.Y.) ha conseguito il Ph.D. in Chimica Fisica. Ha svolto attività di ricerca in chimica fisica all’estero (per 7 anni) e in Italia. Attualmente è docente di Chimica Ambientale all’Università di Modena, e insegna anche Elementi di Statistica e Chimica Fisica. Ha pubblicato numerosi risultati di ricerca in riviste internazionali.

Nonostante ciò, attualmente è considerato un negazionista del cambiamento climatico. In realtà Battaglia ritiene che il riscaldamento globale è legato alla natura stessa del clima che cambia sempre. L’esperto ha rilasciato un’intervista a “Libero” al quale ha dichiarato: “Il clima cambia sempre. Guai se non lo facesse. Allarmarsi per il cambiamento climatico è come allarmarsi perché sul far della sera il sole tramonta”.

Nel colloquio con “Libero” aggiunge. “Nessuno di noi nega che stiamo vivendo in un periodo più caldo rispetto a 400 anni fa, quando il pianeta era al minimo della cosiddetta Piccola era glaciale. Solo che la responsabilità del riscaldamento non è dell’uomo” ma della natura “D’altra parte, il riscaldamento cominciò nel 1690 e per oltre due secoli l’uomo non può avervi contribuito. Non v’è, oggi, niente che sia diverso dai mutamenti climatici occorsi negli ultimi diecimila anni. Chi dice il contrario mente o ignora la storia del clima”.

Battaglia continua a dichiarare ai microfoni di “Libero“: “L’ambientalismo è nelle mani di individui ignoranti e ideologizzati. Pensi a Greta e ai suoi seguaci o a quelli di Ultima Generazione: cosa hanno studiato? Niente. Ripetono a pappagallo cose che leggono senza nemmeno capirle. Citano i Rapporti dell’IPCC il comitato dell’ONU cui è stato assegnato il compito di studiare il contributo antropico al cambiamento climatico. Ma se fai loro notare alcune inconsistenze non sono in grado di controbattere”. La conclusione del professore Battaglia è netta: “L’ambientalismo ha causato più morti del terrorismo”.