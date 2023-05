MeteoWeb

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “La scelta di oggi per la presidenza dell?Antimafia è di una insensibilità e di un?arroganza incredibili. Questa destra mostra di volersi chiudere nel suo recinto aprendo via via un solco con la sensibilità democratica del Paese”. Lo scrive Pier Luigi Bersani sui social.