Atletica: Golden Gala, lanci mondiali il 2 giugno a Firenze, Weir e Fabbri sfidano Kovacs

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Lo statunitense Joe Kovacs torna al Golden Gala dopo il successo dello scorso anno (21,85) e trova anche chi l’ha preceduto nell’albo d’oro, il neozelandese due volte campione del mondo Tom Walsh, che vinse a Firenze nel 2021. Molto amici, il loro confronto parte da lontano con meeting e incroci frequenti, tra cui quello storico della finale più bella di sempre, Doha 2019, con Kovacs all’oro in extremis e Walsh, 22,90 al primo lancio, appena al bronzo. Da allora, la distanza tra Kovacs e la superstar Ryan Crouser si è ridotta. Mentre il gigante dai capelli rossi ha centrato il mondiale a 23,56, Kovacs ha strabiliato nella finale di Diamond League a Zurigo con 23,23, secondo performer di sempre. Iridato nel 2015 e nel 2019, due volte argento olimpico e ai Mondiali, Kovacs ha aperto la stagione outdoor con 22,69. Borsino-record del meeting: alte probabilità del primo over-22 metri al Golden Gala.

Kovacs ha con sé i connazionali Josh Awotunde e Tripp Piperi, il ceco Tomas Stanek, l’azzurro oro europeo indoor Zane Weir, e il campione europeo all’aperto Filip Mihaljevic (Croazia). Aggiungete Tom Walsh (tre volte campione della Diamond League) e Leonardo Fabbri, che nel 2021 non vinse il Golden Gala pur con il miglior lancio (21,71) a causa del vecchio regolamento della mini-finale a tre, ed ecco servita una gara dai contenuti spaziali, comprendente anche il serbo argento europeo a Monaco Armin Sinancevic. Fabbri ha motivazioni-super, la pedana è casa sua e i precedenti parlano in suo favore. Il peso di Weir è atterrato nella finale europea oltre i 22 metri (22,06), quest’anno ha già ottenuto quattro delle sue dieci migliori prestazioni in carriera. Due partecipazioni al Golden Gala con due settimi posti.