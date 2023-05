Auto: de Meo, prossima battaglia è su Euro7, speriamo in revisione

MeteoWeb

Roma, 26 mag. -(Adnkronos) – Come industria europea dell’auto “stiamo cercando di ‘dribblare’ una serie di regole che consideriamo non opportune, perché ci distrarrebbero dalla missione di trasformare l’industria” constringendo le case “a mettere tanti soldi su cose che non hanno futuro”. Lo afferma in un dibattito al Festival dell’Economia in corso a Trento, Luca de Meo, CEO Renault Group e Presidente Acea, con un chiaro riferimento alle normative sulle emissioni Euro 7.

“Mi auguro ci sia una revisione sulle condizioni dell’Euro 7” spiega, aggiungendo che su questo “siamo abbastanza allineati con la posizione del governo italiano, che ringrazio”.