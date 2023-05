Banche Biologiche per l?innovazione, esperti a confronto al Neuromed

MeteoWeb

Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) – Le Banche biologiche, o Biobanche, rappresentano un elemento cruciale nella ricerca biomedica moderna. Fungendo da riserva di campioni biologici come sangue, tessuti e Dna, queste strutture forniscono la chiave per comprendere una vasta gamma di malattie. È quindi un ?tesoro che viene dal freddo?, quello delle diverse biobanche presenti nei vari Istituti e Centri di ricerca. Per sfruttarlo al meglio, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della Rete cardiologica si sono dati appuntamento all?Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) per implementare una ?Biobanca diffusa?, che attraverso la standardizzazione dei metodi e delle procedure ? riporta una nota – permetterà di avere un sistema unico, in cui la grande massa di campioni e di dati formerà una struttura integrata a livello nazionale.

?Questo meeting – afferma Maria Benedetta Donati, direttrice del Biobanking Centre del Neuromed e responsabile del Tavolo biobanche della rete cardiologica – ha radunato i rappresentanti di tutti gli Irccs italiani che abbiano un interesse cardiologico. Nell?ottica della missione degli Irccs, quella di essere un ponte tra ricerca e assistenza clinica per ridurre il tempo necessario affinché gli avanzamenti scientifici arrivino il più presto possibile ai pazienti, l’obiettivo è ora di creare una massa critica formando una ‘biobanca diffusa’ a livello nazionale. Un approccio collaborativo che favorirà il progresso della ricerca in un campo così innovativo come quello delle Banche biologiche?.

“Questa rete di biobanche, in cui Neuromed è un attore chiave – commenta il direttore scientifico del Neuromed, Luigi Frati – rappresenta un importante progresso promosso dal ministero della Salute. Facciamo un esempio concreto: se un giorno un ricercatore dovesse scoprire un nuovo marcatore per una patologia, allora potrebbe controllare retrospettivamente i campioni conservati nelle biobanche della rete per verificare la validità della sua intuizione. Questo è un grande merito che il Molise e Neuromed hanno raggiunto?.

“Come unire diversi spicchi per formare una grande mela?, questa è l?immagine della rete secondo Amalia De Curtis, responsabile operativo del Neuromed Biobanking Center. ?Ci permetterà di raccogliere un numero molto elevato di campioni – sottolinea – che saranno fortemente riproducibili poiché raccolti sempre con le stesse procedure operative. Allo stesso modo, i dati saranno raccolti e condivisi utilizzando le stesse metodologie, rendendo le informazioni praticamente sovrapponibili. Questa massa di campioni e dati sarà utile sia per i progetti interni alla rete, sia per quelli esterni”. “È una vera ?armonia? quella che cerchiamo – aggiunge Rosanna Cardani, dell?Irccs San Donato – L’obiettivo finale è produrre risultati riproducibili e affidabili. Oltre alle procedure operative, poi, la biobanca diffusa armonizzerà anche la documentazione legale, inclusa la raccolta dei consensi informati”.

Il concetto di conservazione dei campioni di pazienti e cittadini, ma anche delle informazioni sulla loro salute che accompagnano i campioni stessi, è naturalmente una delle questioni più importanti, al centro della progettazione di questa rete, come spiega l?avvocato Giorgia Masina, Data Protection Officer della rete cardiologica degli Irccs: “La privacy – sostiene l?esperto – è una preoccupazione legittima in un progetto così grande. Rassicuriamo i partecipanti fornendo informazioni chiare su come avviene la ricerca, quali sono le sue finalità e, soprattutto, quali misure di sicurezza adottiamo per proteggere la loro privacy. È importante capire che tutti i dati utilizzati sono codificati e non contengono informazioni personali dirette. Lavoriamo per far comprendere l’importanza della ricerca, per far sì che i pazienti diventino parte attiva di questo processo”.

Un ruolo cruciale nel progetto di una Biobanca diffusa non può che essere giocato che dai sistemi informatici, database e piattaforme capaci di integrare e proteggere la grande quantità di dati disponibili. Un punto sottolineato dall?ingegner Andrea Stoppini, del Consorzio di bioingegneria e informatica medica (Cbim): “E’ dal 2017 che Cbim collabora con la rete cardiologica, composta da 20 istituti distribuiti in tutta Italia, per fornire una piattaforma informatica che permetta ai ricercatori di raccogliere e condividere dati dei pazienti arruolati nei vari progetti”. Dati che “rappresentano un patrimonio significativo per la ricerca in campo cardiologico, e che devono essere protetti. Per questo motivo la nostra piattaforma risiede sul cloud Avs, che offre le più alte misure di sicurezza attualmente disponibili sul mercato”, conclude.