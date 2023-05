Basket: Butler, ‘musica, birra, vino e sorrisi, così vinceremo gara-5’

MeteoWeb

Miami, 24 mag. – (Adnkronos) – Jimmy Butler si è guadagnato una multa da 25.000 dollari da parte della NBA per non essersi reso disponibile alla stampa dopo la vittoria dei suoi Miami Heat in gara-3, e per evitare ulteriori guai è stato regolarmente presente sul palco delle conferenze stampa dopo la sconfitta in gara-4 contro i Boston Celtics. Un ko che rappresenta la prima gara persa dagli Heat davanti al proprio pubblico in questi playoff, ma che non preoccupa per niente la stella di coach Erik Spoelstra: ?Non sono preoccupato: più che inerzia per loro, darà inerzia a noi?, ha detto il numero 22, visto sorridere in panchina insieme a Gabe Vincent e i suoi altri compagni di squadra nei secondi finali del match. ?Sappiamo che dobbiamo metterci molta più energia, dobbiamo tornare a sentirci con le spalle al muro. Per tutto l?anno abbiamo dato il nostro meglio quando abbiamo fatto le cose a modo nostro?. E Butler ha un?idea molto precisa di quello che gli Heat dovrebbero fare per prepararsi a gara-5: ?Dobbiamo continuare a fare le stesse cose che facciamo prima e dopo le partite. Ascolteremo un po? di musica, berremo qualche birra, forse un po? di vino? Non ci si può concentrare sempre sulla pallacanestro, bisogna staccare ogni tanto. Devi affidarti alle tue abitudini. Sorrideremo, rimarremo uniti come sempre, e andremo a prendercene una in trasferta?.