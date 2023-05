Basket: Nazionale, azzurre in amichevole contro Cina e Spagna in preparazione all’Europeo

MeteoWeb

Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – Su Sky Sport Arena e in streaming su Now le tappe di avvicinamento della Nazionale femminile di basket a Fiba Women?s Eurobasket 2023. Le azzurre, guidate del Commissario Tecnico Lino Lardo, volano in Galizia per un triangolare in cui l?Italia sarà opposta alla Cina e alle padrone di casa della Spagna. Due le sfide che vedranno protagoniste l?Italia: oggi alle 20 le azzurre affronteranno la Cina, vice-campione del mondo. Il giorno dopo, la seconda sfida del triangolare contro la Spagna, una delle favorite per la vittoria degli Europei; appuntamento giovedì 25 maggio alle 19. Le telecronache di entrambi gli incontri saranno di Geri De Rosa, con il commento tecnico di Silvia Gottardi.