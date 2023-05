Basket: Nba, James ha giocato per mesi con un tendine del piede rotto

MeteoWeb

Los Angeles, 26 mag. -(Adnkronos) – Le parole di LeBron James dopo la sconfitta in gara-4, facendo presagire un possibile ritiro al termine della sua 20esima stagione della carriera, avevano fatto scattare l?allarme. Più passano i giorni però e più nessuno vuole esporsi nel dire che James abbia disputato la sua ultima partita Nba, anzi secondo molti quelle parole sono state dettate dalla fatica di una gara disputata quasi per intero e per la delusione di non essere riuscito ad arrivare al quinto titolo della carriera. Secondo quanto detto da Shams Charania di The Athletic nel Pat McAfee Show, poi, LeBron James ha giocato gli ultimi mesi con un tendine del piede rotto e in estate dovrebbe operarsi per risolvere il problema, come alcuni specialisti gli avevano già suggerito di fare dopo l?infortunio subito a febbraio contro i Dallas Mavericks, prima di incontrare “il LeBron James degli ortopedici” che gli ha prospettato la possibilità di non andare sotto i ferri. Se ne saprà di più dopo la risonanza magnetica a cui James dovrebbe presto sottoporsi per valutare le sue opzioni in estate.

Charania comunque si aspetta che il prossimo anno James sia regolarmente in campo per i Los Angeles Lakers, usando i mesi lontano dai campi per ritrovare le energie e affrontare la 21/a stagione della carriera con i gialloviola, con i quali è sotto contratto per il prossimo anno a 46.9 milioni di dollari e verso i quali detiene una player option da 50.6 milioni di dollari per il 2024-25. Anche secondo Dave McMenamin di Espn, il giornalista che ha ‘scucito’ le frasi sul ritiro a LeBron, le sue dichiarazioni sono state conseguenze della delusione del momento, e un?estate al seguito dei suoi due figli nei tornei AAU lo aiuterà a ritrovare la voglia di giocare almeno per un?altra stagione, in attesa che il primogenito Bronny possa dichiararsi per il Draft dopo un anno a University of Southern California.