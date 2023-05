Basket: playoff Nba, Phoenix ko grazie a super-Jokic e Denver vola sul 2-0

MeteoWeb

Denver, 2 mag. – (Adnkronos) – I Denver Nuggets battono 97-87 i Phoenix Suns e si portano sul 2-0 nella serie di semifinale della Western Conference Nba. Jamal Murray è stato l’eroe di gara-1 con 34 punti ma pur in una serata da dimenticare per il n°27 di Denver (3/15 al tiro con 0/9 da tre per soli 10 punti) i Nuggets si aggrappano al loro MVP Nikola Jokic e trovano ancora conferme tanto da Aaron Gordon (16 punti con 5/8 al tiro) che da Kentavious Caldwell-Pope (14 ma con 4/4 da tre) che firma due triple decisive nel sorpasso del 4° quarto, vinto dai padroni di casa per 27-14.

Jokic domina come solo lui sa fare gara-2, segnando 26 dei suoi 39 punti nel secondo tempo, chiudendo con 17/30 al tiro. Ci aggiunge anche la bellezza di 16 rimbalzi, 5 assist e 2 recuperi (perdendo soltanto 3 palloni) per guidare i suoi alla rimonta – Denver era sotto di 7 nel terzo quarto – trascinandoli al secondo successo nella serie.

Le brutte notizie per Phoenix non arrivano solo dalla sconfitta. Chris Paul esce nel terzo quarto per un problema all’inguine, Kevin Durant viene tenuto a 10/27 al tiro con 2/10 da tre (24 punti alla fine il suo bottino) e allora non basta neppure l’ennesima gara da protagonista di Devin Booker, che ne mette 35 con 14/29 al tiro (e 4/8 dall’arco) contribuendo anche con 6 assist e 5 rimbalzi. Ma le sue cifre sono in controtendenza rispetto a quelle della squadra, che tira il 40% dal campo e sotto il 20% da tre.