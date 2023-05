Buon 1° Maggio 2023, Buona Festa del Lavoro e dei Lavoratori! Le più belle IMMAGINI, VIDEO e FRASI per gli auguri

MeteoWeb

Il 1° Maggio è il giorno in cui si celebra ufficialmente la Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori): si celebrano i risultati raggiunti dalle battaglie operaie, è un giorno di impegno civile per tutti. Per l’occasione proponiamo una selezione di immagini e gif (gallery in alto), video, frasi e citazioni (in basso) da inviare su social e app come Facebook e WhatsApp per auguri di Buon 1° Maggio, di “Buona Festa del Lavoro“.

Oggi è la Festa del Lavoro… Ma il festeggiato dov’è?

Anche se oggi il tuo unico lavoro sembra essere quello di mandare curriculum… Buon 1° Maggio!

L’unico modo per avere un buon lavoro è amare quel che fai. Se non lo hai ancora trovato, continua a cercare. Buon 1° maggio!

“Il lavoro in Italia è un po’ come nelle favole” – “Quindi va alla grande!” – “No… C’era una volta”

Buon 1° Maggio! Ti auguro di trovare un lavoro che ami

Il Primo Maggio è la festa dei lavoratori, quindi la cosa non ti riguarda: hai altri 364 giorni per festeggiare! Buon 1° Maggio!

Che fai il primo maggio?

Aspetto il ventisette del mese.

"Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione."

( Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948 )

( ) “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita.” ( Confucio )

) “L’uomo che si vergogna del suo lavoro non può avere rispetto di se stesso.” ( Bertrand Russell )

) “La vita ha due doni preziosi: la bellezza e la verità. La prima l’ho trovata nel cuore di chi ama e la seconda nella mano di chi lavora.” ( Khalil Gibran )

) “Non devono esserci poveri e non c’è peggiore povertà di quella che non ci permette di guadagnarci il pane, che ci priva della dignità del lavoro.” ( Papa Francesco )

) “Fare il ministro del lavoro in un paese dove il lavoro non c’è, è come fare il bidello di una scuola a Ferragosto.” ( Maurizio Crozza )

) “Felice colui che ha trovato il suo lavoro; non chieda altra felicità.” ( Thomas Carlyle )

) “Il lavoro non è più rispettabile dell’alcool, e serve esattamente allo stesso scopo: distrae semplicemente la mente.” ( Aldous Huxley )

) “Il lavoro è una manna quando ci aiuta a pensare a quello che stiamo facendo. Ma diventa una maledizione nel momento in cui la sua unica utilità consiste nell’evitare che riflettiamo sul senso della vita.” ( Paulo Coelho )

) “Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero.” ( Aristotele )

) “Il miglior antidoto al dolore è il lavoro.” ( Arthur Conan Doyle )

) “Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra. Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo.” ( Sandro Pertini , Messaggio di fine anno agli Italiani, 1981)

, Messaggio di fine anno agli Italiani, 1981) “Il lavoro non mi piace – non piace a nessuno – ma mi piace quello che c’è nel lavoro: la possibilità di trovare se stessi. La propria realtà – per se stessi, non per gli altri – ciò che nessun altro potrà mai conoscere.” ( Joseph Conrad )

) “Vi è stato sempre detto che il lavoro è una maledizione e la fatica una sventura. Ma io vi dico che quando lavorate compite una parte del sogno più avanzato della terra, che fu assegnata a voi quando quel sogno nacque. E che sostenendo voi stessi col lavoro amate in verità la vita, e che amare la vita nel lavoro è vivere intimamente con il più intimo segreto della vita.”

( Kahlil Gibran )

( ) “In fin dei conti il lavoro è ancora il mezzo migliore di far passare la vita.” ( Gustave Flaubert )

) “L’Italia è una Repubblica fondata sullo stage.” ( Beppe Severgnini )

) “Hai raggiunto il successo nel tuo campo quando non sai se quello che stai facendo è lavoro o gioco.” ( Warren Beatty )

) “Il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno.” ( Voltaire )

) “La cosa più importante di tutta la vita è la scelta di un lavoro, ed è affidata al caso.” ( Blaise Pascal )

) “Ci sono due categorie di persone fortunate: quelle che hanno trovato il proprio lavoro e quelle che non hanno bisogno di trovarne uno.” ( Giovanni Soriano )

) “Il lavoro nobilita l’uomo e arricchisce qualcun altro.” ( Michelangelo Cammarata )

) “Mi piace il lavoro, mi affascina completamente. Potrei rimanere seduto per ore a guardare qualcuno che lavora.” ( Jerome K. Jerome )

) “Trova un lavoro che ti piaccia ed avrai cinque giorni in più per ogni settimana.” ( H. Jackson Brown Jr )

) “Il segreto di goderti il tuo lavoro è di avere un passatempo che è anche peggio.” ( Bill Watterson )

) “Prega come se tutto dipendesse da Dio. Lavora come se tutto dipendesse da te.” ( Sant’Agostino )

) “Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista.” ( San Francesco D’Assisi )

) “Il peggio mestiere è quello di non averne alcuno.” ( C. Cantù )

) “Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo.” ( Leo Longanesi )

) “Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l’incertezza per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati.” (Pablo Neruda)